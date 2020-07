Paganese, stagione 2020/2021: ecco lo staff tecnico Nel pomeriggio la conferenza stampa del tecnico Erra e del responsabile dell'area tecnica Accardi

La Paganese ha ufficializzato il suo staff tecnico in vista della prossima stagione: confermato, come noto, il tecnico Alessandro Erra, che sarà affiancato dal vice Guido Di Deo dal preparatore atletico Pasquale D'Antonio e da quello dei portieri Carlo Pagliarulo. Nel pomeriggio (ore 17,30) la conferenza stampa dell'allenatore degli azzurrostellati e del responsabile dell'area tecnica Guglielmo Accardi, che sarà disponibile integralmente nella sezione "video" di ottochannel.tv e andrà in onda, nei suoi passaggi principali, domenica, alle 21, sul canale 696 del digitale terrestre e il live streaming sul sito di OttoChannel nel corso di "0825 - Focus Serie C". La puntata sarà poi disponibile tra le trasmissioni "on demand".