Paganese, una conferma e un nuovo arrivo nell'Under 14 Il club azzurrostellato continua a rimpinguare la batteria di 2007 per la prossima stagione

Giornata di acquisti e riconferme per la il settore giovanile della Paganese, presieduto da Giuseppe Caiazzo. Tesserati altri due classe 2007: si tratta del centrocampista Giuseppe Semelli, che proseguirà la sua esperienza in azzurrostellato dopo aver convinto per la continuità di rendimento, nella scorsa stagione, e del difensore Ciro Mavuotolo, proveniente dalla scuola calcio Francesco Madonna. Entrambi faranno parte dell’Under 14 guidata da mister Ciro Cozzolino.