Atletica, Derkach in ombra al Meeting di Lignano Sabbiadoro La triplista di Pagani non brilla, solo un quarto posto per lei

E’ una Dariya Derkach ancora molto lontana dalla forma ottimale quella vista in gara al 31° Meeting Internazionale di Atletica Leggera Sport e Solidarietà- 7° Trofeo Ottavio Missoni, andato in scena ieri a Lignano Sabbiadoro.

La kermesse, organizzata dalla Nuova Atletica dal Friuli, ha dato l’occasione a tanti atleti di mettersi alla prova come accaduto anche alla ragazza di Pagani che difende i colori azzurri e dell’Aeronautica Militare.

Per lei un quarto posto non esaltante nel salto triplo con la misura di 13.06 che è anche il suo miglior salto stagionale. Non è facile tornare ad essere subito competitivi in una specialità come il salto triplo dove, soprattutto al femminile, ci sono tanti meccanismi da curare e il lungo stop non ha certamente aiutato. Per la Derkach quattro nulli, lei è solita farne diversi, e due salti validi. Oltre al 13.06 fatto al sesto turno di salti con 1,6 di vento a favore, aveva saltato 13.04 al terzo tentativo. La gara è stata vinta dalla spagnola Patricia Sarrapio con 13.77 davanti all’azzurra Ottavia Cestonaro con 13.44. Terza piazza per l’attesissima e applauditissima saltatrice lituana Diane Zainova con 13.31.

Il prossimo impegno di livello sarà quello dei Campionati Italiani Assoluti di Padova che andranno in scena dal 28 al 30 agosto. In quell’occasione si potrà capire se la Derkach avrà fatto altri progressi in una stagione tanto strana quanto bizzarra che potrà servire soprattutto per porre le basi per il lavoro invernale, dove bisognerà cambiare ritmo per presentarsi alle gare nel 2021 con nuovi stimoli e una grande condizione atletica per tentare l’assalto alla qualificazione Olimpica.