Paganese, Erra recupera tre calciatori. Le ultime su Gaeta L'infermeria restituisce pedine per lo scacchiere azzurrostellato. Esami per il centrocampista

Mandato in archivio il pari all'esordio, al “Massimino”, contro il Catania, continuano gli allenamenti al campo sportivo “Superga” di Mercato San Severino per la Paganese, proiettata alla prima gara casalinga del campionato 2020/2021 di Serie C, in programma sabato, con calcio d'inizio alle 15, contro la corazzata Ternana. Stamattina la squadra allenata da mister Erra ha svolto dapprima un lavoro di forza con il preparatore atletico D’Antonio, per poi concentrarsi su un lavoro metabolico 8 contro 8. Buone notizie dall’infermeria. Si registrano i recuperi di Diop, Mattia e Sirignano, che hanno svolto l’intera seduta mattutina con il gruppo mentre Campani ha sostenuto un lavoro specifico sotto la supervisione del tecnico Pagliarulo. Discorso a parte per Gaeta: ieri, il centrocampista si è sottoposto a esami radiologici che hanno escluso fratture alla caviglia sinistra. I tempi di recupero verranno valutati nelle prossime ore, in seguito a un'apposita risonanza magnetica.