Paganese, dopo Cesaretti arriva un altro attaccante Il club azzurrostellato puntella il reparto avanzato con un altro calciatore d'esperienza

Un altro innesto in attacco per la Paganese, che dopo aver riabbracciato il bomber Christian Cesaretti ha definito l'accordo con Ettore Mendicino. Anche per lui, che era svincolato, accordo di durata annuale. Classe 1990, Mendicino ha indossato le maglie di Rimini, Cosenza, Monza e Siena. Stamattina ha svolto le visite mediche e i test anti Covid-19 e da domani sarà a disposizione di mister Erra.