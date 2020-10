Virtus Arechi Salerno, 3 casi covid: allenamenti sospesi La nota del club blaugrana: "I tesserati stanno bene e sono stati prontamente posti in quarantena"

L'ultimo ciclo di tamponi effettuato dal gruppo-squadra della Virtus Arechi Salerno ha presentato criticità. Sono stati riscontrati 3 casi di positività al covid-19 all'interno del roster blaugrana. "Come da protocollo sono state informate le autorità sanitarie competenti. - si legge nella nota del club del presidente Nello Renzullo - I suddetti tesserati stanno bene e sono stati prontamente posti in quarantena. Tutti gli altri tamponi, effettuati alla squadra e allo staff, sono invece risultati negativi, gli stessi ripeteranno l’iter anche nelle prossime ore. Intanto a scopo precauzionale sono stati sospesi gli allenamenti fino a martedì 20 ottobre". La Virtus Arechi è scesa in campo domenica scorsa nel derby vinto contro la Virtus Pozzuoli e il calendario prevedeva il ritorno in campo per il prossimo weekend. Domenica era in programma Sant'Antimo-Salerno. Il girone Q di Supercoppa ha già presentato un rinvio: domenica scorsa Avellino-Sant'Antimo è stata rinviata per sospetti casi covid.