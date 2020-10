Scandone e Partenope in contatto per la data del rinvio Basket, recupero della prima giornata del girone Q di Supercoppa da definire tra i club

Il giudice sportivo ha disposto la ripetizione della gara tra la Scandone Avellino e la Partenope Sant'Antimo e i due club sono in contatto diretto per definire la data del recupero. A confermarlo è la società irpina con una nota ufficiale: "La Lega Nazionale Pallacanestro, verificata la documentazione fornita, ha disposto il rinvio della gara ed ha fissato lo svolgimento della stessa a far data dal 14 ottobre 2020, così come in via cautelativa richiesto dalla nostra società. - si legge nel comunicato - La decisione è stata assunta considerando cogente la normativa valida sul territorio nazionale di cui al DPCM in essere, che impone una quarantena fiduciaria in caso di contatto accertato con soggetto clinicamente affetto da Covid-19, che quindi rende legittimo attendere prudentemente il 14° giorno prima di disputare una gara ufficiale. Le due società sono in contatto per concordare la data del recupero, testimonianza ne è la cordiale telefonata avuta nella giornata odierna tra i dirigenti societari". Sui canali social la Scandone ha presentato la prossima sfida in programma: domenica sarà trasferta a Pozzuoli contro la Virtus per i lupi di coach Gianluca De Gennaro.