Virtus Arechi: casi covid, la gara con la PSA rinviata al 28 Il ds Corvo: "Ringraziamo Sant'Antimo per la disponibilità mostrata in un momento delicato"

La Virtus Arechi Salerno ha comunicato la positività di 3 giocatori al covid-19. È stata già definita la data e l'orario della gara contro Sant'Antimo, in programma domenica. Causa covid, il match è stato rinviato a mercoledì 28 ottobre (palla a due alle 20.30). "Preso atto della positività di tre tesserati della Virtus Arechi Salerno, con il placet delle istituzioni nella persona del Segretario Generale di LNP Massimo Faraoni, il club blaugrana e la PSA Sant’Antimo hanno deciso di comune accordo di posticipare la gara valevole per la seconda giornata del girone Q di Supercoppa Centenario in programma inizialmente domenica 18 ottobre al PalaPuca. La stessa si disputerà mercoledì 28 ottobre alle 20.30", si legge nella nota della PSA.

"Ringraziamo Sant’Antimo per la disponibilità mostrata in un momento delicato per il nostro club, rinviare la partita era un atto indispensabile per tutelare la salute di tutti i tesserati e per evitare l’eventuale diffondersi del virus. Ci auguriamo di poter ritornare prestissimo a parlare solo di basket giocato": questo il commento del direttore sportivo della Virtus Arechi Salerno, Pino Corvo.

Il commento del gm di Sant'Antimo, Vittorio Di Donato: ""In un momento come questo, in cui è fondamentale mantenere alta la guardia per salvaguardare la salute di tutti e il conseguente prosieguo della stagione, abbiamo accolto senza esitazione la richiesta della Virtus. E’ la dimostrazione che, con la giusta comunicazione, in un rapporto di stima e rispetto, si possono sempre trovare soluzioni concrete in grado di risolvere qualsiasi problema. Ci rivedremo in campo, e come sempre sarà una festa”.