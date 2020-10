Cavese, il Lamberti è un tabù: passa anche la Viterbese (0-2) Tounkara e Rossi firmano il successo esterno dei laziali. Nella ripresa espulso Russotto

Terza sconfitta consecutiva al “Lamberti” per la Cavese, che cede il passo per 2-0 alla Viterbese. L’inizio del match è di marca gialloblù. Urso mette in mezzo per Tounkara, lasciato colpevolmente solo. L'attaccante di origini senegalesi, nato in Spagna, non lascia scampo a Bisogno, favorito da una deviazione. Al 4' è 0-1. Gli ospiti sfiorano il raddoppio alla mezz'ora con un colpo di testa di poco a lato di Baschirotto, poi lo trovano: lancio preciso di De Falco per Rossi che batte ancora Bisogno superandolo con un colpo di testa che lo scavalca. Minuto di gioco numero 34, 0-2. La reazione metelliana è affidata a qualche sortita individuale di Russotto, che nella ripresa, al 72', viene espulso per somma di ammonizioni. Nel finale, il neo-entrato Forte vede negarsi la gioia del gol dal palo.

Il tabellino.

Cavese (4-3-3): Bisogno; Tazza (1' st Nunziante), Matino, De Franco, Ricchi (39' st Forte); Cuccurullo, Migliorini (1' st Montaperto), Pompetti; De Paoli (24' st De Rosa), Senesi (1' st Vivacqua), Russotto. A disp.: Paduano, Favasuli, Marzupio, De Luca, Oviszach, Cannistrà, Zedadka, Semeraro. All.: Facciolo (Modica squalificato).

Viterbese (3-5-2): Daga; Ferrani, Mbende, Baschirotto; Simonelli (37' pt Falbo; 5' st De Santis), De Falco, Salandria, Urso (29' st Bianchi), Bezziccheri (29' st Sibilia); Tounkara, Rossi (29' st Cappelluzzo). A disp.: Maraolo, Bensaja, Markic, Menghi E., Menghi M., Benvenuti, Besea. All.: Maurizi.

Arbitro: Rutella della sezione di Enna. Assistenti: D’Elia e Niedda della sezione di Ozieri. Quarto ufficiale: Delli Campi della sezione di Isernia.

Note: Espulso al 27' st Russotto per somma di ammonizioni. Ammoniti: Rossi, Bezziccheri, Daga, Baschirotto, De Paoli, Russotto, Matino.