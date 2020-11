La Cavese torna al "Menti" per la sfida con la Ternana Lavori di manutenzione straordinaria al manto erboso del "Lamberti"

Il "Romeo Menti" di Castellammare aveva ospitato le gare casalinghe della Cavese nella passata stagione, interrotta dall'emergenza covid nel mese di marzo. La squadra metelliana tornerà nell'impianto stabiese per la sfida con la Ternana, in programma sabato, con calcio d'inizio alle 16. La società del presidente Massimiliano Santoriello ha comunicato la temporanea indisponibilità dello stadio "Simonetta Lamberti" di Cava de' Tirreni per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del manto erboso. La Cavese saluta momentaneamente la sua casa, ritrovata ad inizio campionato. Domani mattina, per la squadra di Giacomo Modica seduta di rifinitura al campo sportivo "Desiderio".

Designazione arbitrale - La sfida tra la Cavese e la Ternana sarà tra diretta da Paride Tremolada della sezione di Monza. "Al terzo anno nella Can C ha diretto 28 gare tra i professionisti con un bilancio di 11 vittorie delle squadre di casa, 10 di quelle in trasferta e 7 pareggi".

Foto: sito ufficiale Cavese1919.it