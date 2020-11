Basket, Supercoppa A2: il derby è Scafati, Napoli ko 82-61 Thomas è il top-scorer con 25 punti, 22 quelli di Benvenuti per i gialloblu

La Givova Scafati supera la GeVi Napoli con il risultato di 82-61 e fa suo il derby di Supercoppa Centenario di Serie A2. Parziali di 20-15, 17-9, 23-23 e 22-14, che chiariscono lo sviluppo del match. Primo quarto d'equilibrio e poi la corsa dei padroni di casa nel secondo quarto per il controllo delle operazioni nella ripresa. Scafati domina la scena con Charles Thomas top-scorer da 25 punti e con Lorenzo Benvenuti da 22. Doppia cifra anche per Valerio Cucci (14). A Napoli non bastano i due americani, Jordan Parks (15) e Josh Mayo (11).

Supercoppa Serie A2

Givova Scafati - GeVi Napoli 82-61

Parziali: 20-15, 17-9, 23-23, 22-14

Scafati: Thomas 25, Benvenuti 22, Cucci 14, Marino 8, Musso 8, Bianchi 3, Sergio 2, Rossato, Culpepper, Malpede, Giordano, Nsesih. All. Finelli.

Napoli: Parks 15, Mayo 11, Sandri 10, Marini 6, Monaldi 5, Uglietti 5, Zerini 5, Lombardi 2, Iannuzzi 2, Cannavina, Coralic , Klacar. All. Sacripanti.

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket 1969