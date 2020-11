Cavese, respinte le dimissioni di Modica Nota del club metelliano: "Il tecnico rimane saldamente alla guida della squadra"

La Cavese conferma la piena fiducia a Giacomo Modica. Ieri, dopo la pesante sconfitta casalinga contro la Ternana (0-5), il tecnico aveva presentato le sue dimissioni, respinte dalla società con la seguente nota: "Il presidente Massimiliano Santoriello, il direttore generale Giuseppe Pavone e il direttore sportivo Mario Aiello, ribadiscono il totale e pieno appoggio al tecnico Giacomo Modica e respingono fermamente qualsiasi ipotesi di interruzione anticipata del rapporto, che, da contratto, scadrà nel giugno 2022. Il tecnico di Mazara del Vallo – richiamato a luglio scorso alla guida della Cavese per dare inizio a un percorso tecnico di medio-lungo temine, che si fonda sulla crescita dei tanti giovani presenti in organico e mette inevitabilmente in conto, nelle sue fasi iniziali, anche qualche dolorosa battuta a vuoto – rimane saldamente alla guida della squadra, con la certezza che il tempo, il lavoro e la coesione di tutte le componenti, garantiranno il raggiungimento dei risultati e degli obiettivi da tutti auspicati."