Cavese, Modica non fa dietrofront. Dimissioni accolte

Colpo di scena in casa Cavese. Il club metelliano, che aveva inizialmente respinto le dimissioni dell'allenatore Giacomo Modica, ha deciso di avallare la volontà del mister, nonostante la volontà della società di proseguire il percorso tecnico cominciato questa estate. Modica ha, infatti, ribadito la sua volontà di terminare qui l’esperienza in blufoncè. A malincuore, la dirigenza ha preso atto della sua decisione. Nell'augura al trainer, con cui resta un ottimo rapporto umano, le migliori fortune umane e professionali per il futuro, la società ha deciso di affidare la squadra, per il momento, all’allenatore in seconda Michele Facciolo. Domenica, alle 17,30, gli aquilotti sfideranno il Foggia allo stadio “Menti”.