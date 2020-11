Serie A2, Scafati vince la Supercoppa: battuta Forlì 69-78 I gialloblu guidano il match sin dall'avvio (+21 al 10') e controlla la gara per il titolo

La Givova Scafati supera la Unieuro Forlì con il risultato di 69-78 e vince la Supercoppa Centenario 2020 di Serie A2. I gialloblu, allenata da coach Alex Finelli, conquistano il primo titolo della stagione confermando la crescita di squadra mostrata lungo il precampionato e rafforzata con le vittorie di Cento. Rieti ai quarti di finale, Ferrara in semifinale, Forlì nell'atto conclusivo: il tris vincente della Givova per la Supercoppa. Anche nella finale è Charles Thomas è il miglior realizzatore con 18 punti, seguito da Lorenzo Benvenuti (17) e Randy Culpepper (16). Doppia cifra anche per Bernardo Musso (10). A Forlì non basta il duo Rodriguez-Landi. Risulta decisivo il primo quarto di gioco con Scafati avanti di 21 al 10' (8-29).

Supercoppa Serie A2

Final Eight - Finale

Unieuro Forli - Givova Scafati 69-78

Parziali: 8-29, 30-21, 17-13, 14-15

Forli: Rodriguez 17 (1/5, 4/10), Landi 17 (2/6, 3/8), Rush 12 (3/8, 2/4), Bolpin 12 (3/4, 1/3), Campori 5 (1/2, 1/1), Babacar Ndour 3 (1/2, 0/0), Dilas 2 (1/3, 0/0), Natali 1 (0/2, 0/6), Zambianchi, Bandini, Giachetti, Roderick.

Tiri liberi: 12 / 21 - Rimbalzi: 36 11 + 25 (Erik Rush 10) - Assist: 12 (Erik Rush 4)

Scafati: Thomas 18 (6/9, 1/4), Benvenuti 17 (6/8, 1/1), Culpepper 16 (3/11, 3/5), Musso 10 (2/3, 2/3), Cucci 7 (3/6, 0/0), Rossato 7 (0/2, 1/3), Sergio 3 (0/2, 1/2), Marino (0/0, 0/5), Sabatino, Festinese.

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket 1969