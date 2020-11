Cavese, sollevato dall'incarico il direttore sportivo Aiello Nel contempo è in arrivo l'annuncio ufficiale della guida tecnica affidata a Maiuri

La Cavese, che si appresta ad annunciare di aver affidato la guida tecnica a Vincenzo Maiuri, ha comunicato di aver sollevato Mario Aiello dall’incarico di direttore sportivo. "La società ringrazia il direttore Aiello per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera." si legge nel comunicato ufficiale del club metelliano.