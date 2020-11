Cavese, Maiuri è il nuovo allenatore: è ufficiale Quinta esperienza in Campania per il tecnico, che prende il posto del dimissionario Modica

La Cavese ha reso noto di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra al Vincenzo Maiuri. Nato a Milano il 26 maggio 1969, tarantino di adozione, Maiuri ha allenato, per una breve parentesi in avvio di stagione il Foggia, e, in passato, Legnano, Matera, Massafra, Fasano, Grottaglie, Nardò, Brindisi, Casertana, Taranto, Nocerina, Portici e Sorrento. Il tecnico prende il posto del dimissionario Giacomo Modica.