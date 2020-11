Cavese, Maiuri subito al lavoro. Recuperato un attaccante Intanto, è ufficiale la rescissione consensuale col vice di Modica, Facciolo, e lo staff tecnico

Sono ripresi oggi, alle 15, al campo "Desiderio" di Pregiato, agli ordini del nuovo tecnico Vincenzo Maiuri, gli allenamenti della Cavese. Il tecnico, in accordo con la società, ha scelto di cominciare fin da subito a lavorare, con il suo gruppo, al timone della formazione blufoncé. Torna a disposizione l’attaccante Domenico Germinale. Il club metelliano ha, inoltre, comunicato di aver raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto con il vice allenatore Michele Facciolo, che lascia così il club aquilotto unitamente agli altri componenti dello staff tecnico di Giacomo Modica: Pietro Giacalone, Vincenzo Leone e Mauro Manganaro. "Il club biancoblù ringrazia tutti per l’impegno profuso in questi mesi, augurandogli le migliori fortune sportive e professionali." si legge nella nota ufficiale.