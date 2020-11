Salerno, il ds Corvo: "Giusta la scelta dei sottogironi" Ecco il calendario della Virtus Arechi nel nuovo gruppo denominato D1

La Virtus Arechi Salerno farà il suo esordio nel campionato di Serie B 2020/2021 domenica 29 novembre: palla a due alle 18, al Palasport Carmine Longo di Capriglia (Pellezzano) contro la Luiss Roma. Ecco il nuovo programma gare della squadra blaugrana dopo la decisione della LNP e della FIP di cambiare il format della Serie B con 8 sottogironi: "La scelta della Lega di optare per i gironi territoriali credo sia giusta, per certi versi quasi obbligata visto il momento che continua a metterci a confronto con diversi problemi che speriamo nel corso del tempo possano svanire. - ha spiegato il direttore sportivo della Virtus Arechi, Pino Corvo - La Lega ha dato quindi un segnale importante, dimostrando di voler far iniziare ufficialmente la stagione. Certo sappiamo che il prossimo sarà un campionato decisamente particolare, l’augurio è che ci siano meno rinvii possibili. In merito all’esordio con la Luiss, sono del parere che affronteremo una squadra forte e rodata che si è rafforzata in estate con giocatori di spessore come Sanna e Tredici. Giocare in casa sarà certamente bello, peccato però non poter avere i tifosi al nostro fianco".