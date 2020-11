Pallanuoto, A1: Rari Nantes, rinviata la sfida con Quinto Positivo l'allenatore, per gli atleti lunedì secondo ciclo di tamponi

La Rari Nantes Nuoto Salerno comunica che la partita con il Quinto prevista disputarsi sabato 21.11 alle ore 15:00 verrà rimandata. Infatti, nel pomeriggio della giornata di mercoledì 18 novembre, sono stati effettuati presso un laboratorio autorizzato della Provincia i tamponi antigenici su atleti e tecnico della prima squadra come richiesto dal Protocollo FIN. Gli esiti hanno evidenziato la positività dell’allenatore. Il risultato è stato confermato ieri sera a seguito del tampone molecolare effettuato dopo il primo antigienico.

Non potendo escludere altri casi di positività è stato predisposto in via precauzionale un isolamento preventivo ed in considerazione del fatto che ogni decisione da parte della ASL sarebbe stata ricevuta quando la squadra del Quinto si sarebbe trovata già in viaggio, di concerto con la società ospite è stata fatta richiesta di spostamento dell’incontro a data da destinarsi. Gli atleti saranno sottoposti ad un nuovo round di tamponi lunedì mattina.