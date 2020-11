Scafati, dominio a Veroli contro la Stella Azzurra (79-94) Coach Finelli: "Siamo riusciti a recuperare le energie fisiche e mentali"

Ritmi alti e allungo nel primo tempo per il controllo nella ripresa: la Givova Scafati passa al PalaCoccia di Veroli. La squadra di coach Alex Finelli supera la Stella Azzurra Roma con il risultato di 79-94 nel primo turno del girone rosso del campionato di Serie A2. "C’è grande soddisfazione per questa prima vittoria, perché non era affatto semplice resettare quanto accaduto a Cento la settimana scorsa e mettersi alle spalle le fatiche delle tre partite giocate in soli tre giorni. - ha spiegato il coach della Givova, Alex Finelli - Invece, siamo riusciti a recuperare le energie fisiche e mentali, disputando una buona gara. Faccio i complimenti a tutti, perché si sono fatti trovare pronti sin dalla palla a due, con la giusta attenzione e concentrazione e non era affatto facile o scontato. Abbiamo avuto cinque giocatori, tra cui i nostri tre lunghi, in doppia cifra, mentre Culpepper e Marino sono usciti dal campo rispettivamente con sei e cinque assist, a conferma del fatto che c’è stato grande coinvolgimento di tutti: ciascuno ha fornito il proprio prezioso contributo per la vittoria. Mi tengo stretta questa capacità di ripartire con energia e concentrazione e guardo con grande ottimismo al prossimo impegno, ovvero all’esordio casalingo in campionato contro Chieti".

Serie A2 - Girone Rosso

Prima Giornata

Stella Azzurra Roma - Givova Scafati 79-94

Parziali: 23-30, 20-28, 15-17, 21-19

Stella Azzurra Roma: Nikolic 16 (2/7, 2/4), Giordano 15 (6/9, 1/1), Menalo 13 (5/7, 0/2), Ghirlanda 11 (2/2, 2/3), Laster 5 (2/9, 0/0), Visintin 5 (1/3, 1/1), Innocenti 4 (2/6, 0/2), Pugliatti 4 (2/3, 0/0), Cipolla 2 (1/3, 0/3), Mabor 2 (1/3, 0/0), Elhadji 2 (1/2, 0/0), Kevin Ndzie.

Scafati: Thomas 19 (6/10, 0/0), Cucci 17 (5/13, 0/5), Sergio 15 (2/3, 3/6), Rossato 14 (0/4, 2/3), Benvenuti 10 (4/9, 0/2), Musso 8 (1/1, 2/4), Marino 5 (0/0, 1/3), Culpepper 4 (1/3, 0/4), Sabatino 2 (1/1, 0/1), Festinese.

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket 1969