Pallamano, European Cup: la Jomi Salerno sfiderà Zagabria Difficile accoppiamento per la squadra di coach Avram negli ottavi di finale

La Jomi Salerno attendeva con ansia il sorteggio degli ottavi di finale dell’European Cup femminile andato in scena questa mattina nella sede dell’EHF a Vienna. Sulla strada della squadra allenata da coach Laura Avram ci sarà la Lokomotiva Zagabria, club croato che nel turno precedente ha eliminato l’Alì-Best Espresso Mestrino. Il doppio incontro è in programma tra il 9 e il 10 e il 16 e 17 gennaio. Salerno prenderà parte per la settima volta ad una competizione europea e si confronterà con un club organizzato e molto pericoloso.

Di seguito gli accoppiamenti completi degli ottavi di finale dopo il sorteggio di Vienna:

COR Victoria-Berestie (BLR) - Galychanka Lviv (UKR)

Jomi Salerno (ITA) - Lokomotiva Zagreb (CRO)

Club Balonman Elche (ESP) - Club Balonman Atletico Guardes (ESP)

SPONO Eagles (SUI) - Slavia Praha (CZE)

Yalikavaksports Club (TUR) - Muratpasa Belediyesi SK (TUR)

HZRK Grude (BIH) - Rocasa Gran Canaria (ESP)

Rincon Fertilidad Malaga (ESP) - Naisa Nis (SRB)

AC PAOK (GRE) - Bjelovar (CRO)