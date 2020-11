Scafati Basket, ecco il ritorno di Josh Jackson Sostituirà "a gettone" l'infortunato Culpepper. Domenica la sfida con Chieti al PalaMangano.

Domenica, con palla a due alle 18, al PalaMangano, la Givova Scafati ospiterà la Lux Chieti, che sarà all'esordio in campionato dopo il rinvio del match con Cento. Si ferma Randy Culpepper nel gruppo di coach Alex Finelli. "Medio-lungo periodo di stop forzato tra degenza e completo recupero del giocatore. Pertanto, al solo fine di poter comunque disporre di un organico completo per le prossime gare in calendario, la dirigenza ha deciso di ingaggiare un atleta noto sia al tecnico che alla società e quindi in grado di familiarizzare in tempi brevissimi sia con i dettami tecnico-tattici di squadra che con l’ambiente circostante": si legge nella nota della Givova. "Da questa volontà è nata e si è concretizzata l’idea di riportare sulle sponde del fiume Sarno, con un contratto a gettone, il cestista di origini statunitensi e di nazionalità maltese Darryl Joshua Jackson".

"Innanzitutto voglio ringraziare la dirigenza e la proprietà per avermi messo a disposizione in meno di 24 ore un atleta di importante caratura tecnica come Darryl Joshua Jackson, che ci permetterà, sin dal prossimo incontro, di disporre di un organico al completo e di sopperire all’assenza per infortunio di Culpepper. - ha spiegato Finelli - Conosco molto bene Jackson, che ho già allenato. Lui, tra l’altro, conosce molto bene la città di Scafati e la società, in virtù della sua precedente militanza, per cui mi attendo che non farà molta fatica ad inserirsi nei giochi e nel contesto di squadra".