La Jomi Salerno passeggia contro le Guerriere Malo Netta vittoria nel recupero di campionato per la squadra di coach Laura Avram

Netta vittoria della Jomi Salerno che nel recupero della settima giornata della Serie A Beretta tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo supera la Pallamano Guerriere Malo con il risultato finale di 30 – 17. Netto il divario tra le due formazioni in campo. La partita: il sette allenato da Diego Menin resta in scia nella prima frazione di gioco sino al 15' grazie alla rete di Mrkikj dalla linea dei 7 metri. Pian piano la compagine allenata da Laura Avram si sblocca ed inizia a giocare come sa. In campo c'è solo la Jomi Salerno, capitan Napoletano e compagne piazzano un break di 12 a 0 che non lascia scampo alle avversarie. La prima frazione di gioco si chiude così con le salernitane avanti con il punteggio di 18 – 6. Ad inizio ripresa la Jomi Salerno allunga ancora trovando con estrema facilità la rete del gol grazie ad alcuni veloci contropiedi. Le Guerriere Malo accorciano con Mrkikj (20 – 7) ma pian piano si spengono sotto i colpi delle salernitane.Il sette allenato da Laura Avram controlla senza problemi la gara sino al suono finale della sirena. Il match si chiude con il risultato finale di 30 – 17 in favore della Jomi Salerno. La testa ora è già rivolta al prossimo impegno del 5 dicembre. Nell'occasione capitan Napoletano e compagne saranno di scena ad Erice contro le padrone di casa dell' AC Life Style Erice nel recupero della sesta giornata della serie A Beretta femminile. Due punti importanti per la Jomi Salerno di coach Laura Avram che sale a quota 14 punti in classifica agganciando momentaneamente la Mechanic System Oderzo.

Jomi Salerno – Guerriere Malo 30 – 17 (primo tempo: 18 – 6)

Jomi Salerno: Ferrari, Dalla Costa 5, Rossomando 1, Gomez 3, Romeo 1, Di Giugno, Stettler 3, Manojlovic 6, Napoletano 4, Chianese, Lauretti Matos 1, Casale 1, Canessa Perez 4, Kovacheva 1. Allenatore: Laura Avram

Guerriere Malo: Spigolon, Mrkikj 10, Dalle Fusine, Peruzzo, Faccin, Lain 6, Dyulgerova, Pozzer A. , Bisevac, Maistrello 1, Pozzer M. , Zanella, Bernardelle. Allenatore: Diego Menin

Arbitri: Anastasio – Zappaterreno

La classifica aggiornata, con l’indicazione delle partite giocate:

Brixen Sudtirol 17 pti (9 partite), Mechanic System Oderzo 14 (8), Jomi Salerno 14 (8), Cassa Rurale Pontinia 13 (9), Ariosto Ferrara 11 (10), Alì-Best Espresso Mestrino 10 (9), AC Life Style Erice 8 (7), Cassano Magnago 8 (8), Leno 6 (10), Guerriere Malo 4 (6), Santarelli Cingoli 4 (9), Nuoro 2 (9), Cellini Padova 1 (8)