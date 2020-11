Basket, Scafati non sbaglia: vince contro Chieti 88-72 Ancora Thomas e Benvenuti con Jackson che impatta benissimo nel nuovo percorso con i gialloblu

La Givova Scafati firma il 2 su 2: la squadra gialloblu batte la LUX Chieti con il punteggio di 88-72. Avvio non semplice per il -7 al 10', poi il riscatto degli uomini di coach Alex Finelli con il +1 al 20'. Scafati corre nel terzo quarto con il +12 che garantisce lo slancio utile per il secondo successo consecutivo. Il miglior realizzatore è Charles Thomas con 22 punti e Lorenzo Benvenuti si conferma protagonista (19 punti). ll rientrante Josh Jackson, inserito in settimana e chiamato a sostituire l'infortunato Randy Culpepper, debutta con una buonissima prova (15 punti).

Serie A2 - Girone Rosso

Seconda Giornata

Givova Scafati - LUX Chieti 88-72

Parziali: 18-25, 22-14, 29-18, 19-15

Scafati: Thomas 22 (6/11, 2/3), Benvenuti 19 (8/8, 0/0), Jackson 15 (1/2, 4/7), Marino 11 (1/1, 3/9), Rossato 10 (4/7, 0/5), Cucci 9 (1/2, 1/2), Musso 1 (0/2, 0/5), Sergio 1 (0/1, 0/2), Sabatino, Grimaldi, Festinese.

Chieti: Sorokas 19 (5/6, 2/5), Williams 17 (5/9, 1/2), Piazza 12 (2/4, 1/5), Santiangeli 11 (2/4, 1/6), Bozzetto 8 (4/7, 0/1), Ihedioha 3 (0/3, 1/3), Sodero 2 (1/5, 0/3), Arnold 0 (0/0, 0/1), Meluzzi, Favali.

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket 1969