Jomi Salerno pronta al recupero del match contro Erice Sabato capitan Napoletano e compagne disputeranno il match che era stato rinviato per Covid-19

Approfittando della seconda settimana di sosta prevista dal calendario della Serie A Beretta femminile, la Jomi Salerno scende in campo per un nuovo recupero. Capitan Napoletano e compagne, infatti, scenderanno in campo sabato (5 dicembre) alle ore 15 ad Erice per affrontare le padrone di casa dell'Ac Life Style nel recupero della sesta giornata d'andata del massimo campionato di pallamano femminile.

Per accertata positività al Covid – 19 di un'atleta della formazione siciliana infatti la FIGH dispose il rinvio a data da destinarsi del match in programma al Pala Cardella lo scorso 24 ottobre. “Ci attende sicuramente una gara difficile – afferma Lucilla Stettler – contro l'Ac Life Style Erice. Le numerose pause di certo non ci aiutano, non ci permettono di essere al top della forma. In modo particolare nei minuti iniziali delle gare, così come accaduto anche la scorsa settimana contro le Guerriere Malo, non riusciamo a giocare come sappiamo. Abbiamo bisogno di una quindicina di minuti prima di carburare ed esprimere al meglio il nostro gioco”. La stessa atleta della Jomi Salerno poi aggiunge: “Sarà come detto una gara difficile ma noi non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Sarà un match particolare, su un campo difficile come quello di Erice dove non abbiamo mai giocato, c'è bisogno di grande dedizione ed abnegazione – conclude la stessa Lucilla Stettler – per tornare a casa con un risultato positivo”.