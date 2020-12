Marino: «A San Severo servirà una Scafati "underdog"» Alle 21.30 torna "SottoCanestro": settima stagione, focus settimanale sul basket campano

Fare bene in un club che dà il massimo ai suoi tesserati, come la Givova Scafati. Il capitano della squadra dell'Agro, Tommaso Marino, ha presentato gli obiettivi di squadra e il percorso stagionale nel corso dell'intervista a "SottoCanestro". Via alla settima stagione del format legato al basket campano, in onda ogni giovedì sera sul canale 696 TV OttoChannel. "A San Severo sarà una partita tostissima, che si vince di 1 con un canestro "di gomito", di tabellone allo scadere. Non è di certo un campo dove si va a passeggiare. Sappiamo quanto è tosta la sfida. Vogliamo andare lì a vincere, ma bisogna avere la testa di chi è umile e da "underdog", da squadra più scarsa di quello in realtà siamo".

Scafati e Napoli, subito l'avvio di campionato a trazione campana. Il successo in Supercoppa vale tantissimo per gli obiettivi posti in estate. "La trazione campana si percepisce e mi fa piacere che ci sia. Mi inorgoglisce. Sicuramente il derby con Napoli, al di là della partita, ma è importante il derby di chi arriva più in alto. È inutile negarlo, ma allo stesso tempo non mi piace caricarlo di pressione. Prefersco perdere le due partite con Napoli, ma arrivare più in alto in classifica quando sarà maggio/giugno. Tutti la sentiamo ovviamente e sarà una sfida che vogliamo vincere".

