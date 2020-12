La Jomi Salerno fa visita all'AC Life Style Erice Recupero di campionato per la squadra salernitana che sta scalando la classifica

La Jomi Salerno scende in campo per un nuovo recupero. Capitan Napoletano e compagne, infatti, scenderanno in campo domani (sabato 5 dicembre) alle ore 15 al Pala Cardella per affrontare le padrone di casa dell'Ac Life Style Erice nel recupero della sesta giornata d'andata del massimo campionato di pallamano femminile.

Per accertata positività al Covid – 19 di un'atleta della formazione siciliana infatti la FIGH dispose il rinvio a data da destinarsi del match in programma al Pala Cardella lo scorso 24 ottobre. “Ci attende – afferma il tecnico Laura Avram – una gara difficile. Giocheremo su un campo nuovo, dove non abbiamo mai giocato. Erice ha un roster di tutto rispetto, nelle ultime settimane ha anche cambiato l'allenatore. Per quanto ci riguarda dobbiamo dare il massimo. Sono sicura che contro la compagine siciliana verrà fuori l'orgoglio ed il carattere di Salerno”. L'allenatrice della compagine salernitana poi aggiunge: “Le numerose pause di certo non ci aiutano, non ci permettono di essere al top della forma. In modo particolare nei minuti iniziali delle gare, così come accaduto anche la scorsa settimana contro le Guerriere Malo, non riusciamo a giocare come sappiamo. Abbiamo bisogno di una quindicina di minuti prima di carburare ed esprimere al meglio il nostro gioco”