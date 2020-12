Jomi Salerno vittoriosa anche nella tana dell'Erice Bel successo delle salernitane che si sono imposte per 30 a 22 nel recupero di campionato

Successo esterno per la Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne s'impongono al Pala Cardella contro l'Ac Life Style Erice con il risultato finale di 30 a 22 nel recupero della sesta giornata d'andata della serie A Beretta. Il sette allenato da coach Laura Avram conquista così altri due punti preziosi, salendo al secondo posto in classifica con 16 punti all'attivo. Nella prima frazione di gioco le due formazioni si affrontano a viso aperto, l'Ac Life Style Erice prova a tenere testa alle più quotate avversarie della Jomi Salerno.

Capitan Napoletano e compagne riescono però a chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco con il risultato di 15 ad 11. Nel secondo tempo il sette allenato da Laura Avram continua a premere il piede sull'acceleratore lasciando davvero poco spazio alle padrone di casa. Trascinata dalle reti di Gomez (11 reti a referto al termine del match) e Dalla Costa (8 reti a referto al termine della gara) la Jomi Salerno allunga nel punteggio. La padrone di casa dell'Ac Life Style Erice prova a restare in scia grazie alle reti di Ponce De Leon (8 reti a referto), alla fine però capitan Napoletano e compagne portano a casa la vittoria con il risultato finale di 30 a 22. Due punti importanti per la formazione salernitana che sale al secondo posto in classifica con 16 punti all'attivo.

Ac Life Style Erice – Jomi Salerno 22 – 30 (primo tempo: 11 – 15)

Ac Life Style Erice: Barreiro Guerra, Benincasa 1, Coppola 3, Iacovello, Krnic 4, Marino 1, Martinez Bizzotto, Modernell Amodio, Nangano, Natale 3, Podariu, Ponce De Leon 8, Priolo 1, Terenziani, Tisato 1. Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez

Jomi Salerno: Canessa, Casale, Dalla Costa 8, Di Giugno, Ferrari, Gomez 11, Kovacheva 1, Lauretti Matos 1, Manojlovic 1, Napoletano 1, Romeo 4, Stettler 3. Allenatore: Laura Avram

Arbitri: Guarini – Fato