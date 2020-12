Basket, Salerno ko a Cassino: 80-60 Parziale di 30-8 nel terzo quarto, che costa carissimo ai blaugrana. Seconda sconfitta di fila

Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Arechi Salerno. La BPC Virtus Cassino stende i blaugrana con il risultato finale di 80-60. L'ex Njegos Visnjic è tra i protagonisti: realizza 16 punti al pari di Matteo Fioravanti e Daniele Grilli. Doppia cifra anche per Michael Teghini (11). Risulta decisivo il terzo quarto, dominato da Cassino con il 30-8 che spacca in due la gara. L'unico a spiccare davvero nel roster della Virtus Arechi è Lorenzo Tortù, autore di 13 punti.

Serie B - Girone D1

Seconda Giornata

BPC Virtus Cassino - Virtus Arechi Salerno 80-60

Parziali: 14-20, 19-14, 30-8, 17-18

Cassino: Fioravanti 16 (4/6, 2/3), Visnjic 16 (3/5, 2/3), Grilli 16 (2/6, 3/6), Teghini 11 (4/4, 1/2), Lestini 8 (1/1, 2/6), Rischia 6 (1/3, 0/3), Manojlovic 6 (3/4, 0/0), Rubinetti 1 (0/0, 0/1), Di Camillo, Gambelli.

Salerno: Tortù 13 (5/7, 1/1), Rezzano 10 (3/6, 1/5), Cardillo 10 (3/7, 1/5), Valentini 7 (2/6, 1/1), De Fabritiis 6 (3/4, 0/2), Gallo 6 (3/4, 0/1), Rossi 5 (1/2, 1/2), Maggio 2 (0/3, 0/1), Mennella 1 (0/0, 0/0), Beatrice, Capocotta.

Foto: pagina ufficiale Facebook Virtus Arechi Salerno