Scafati domina a San Severo: 59-89 Tutti i giocatori a segno ed è tris in campionato per la squadra gialloblu

La Givova Scafati vince a San Severo dominando sin dal primo quarto, chiuso con il punteggio di 6-23. Finale di 59-89 contro l'Allianz Pazienza ed è 3 su 3 per i gialloblu di coach Alex Finelli. Scafati, a segno con tutti gli uomini a referto, vola con Riccardo Rossato, autore di 20 punti. Doppia cifra anche per Lorenzo Benvenuti, Bernardo Musso e Charles Thomas. A San Severo, priva di Andre Jones, non basta Andy Ogide, che firma 19 punti. Martedì sarà sfida contro Latina per la Givova.

Serie A2 - Girone Rosso

Terza Giornata

Allianz Pazienza Cestistica San Severo - Givova Scafati 59-89

Parziali: 6-23, 20-24, 13-23, 20-19

San Severo: Ogide 19 (8/10, 0/6), Buffo 13 (2/2, 3/5), Pavicevic 9 (3/5, 1/1), Antelli 7 (1/2, 0/5), Angelucci 6 (3/5, 0/2), Mortellaro 5 (2/3, 0/0), Ikangi (0/2, 0/4), Di Donato (0/2, 0/2), Petrushevski, Franciosi, Guida, Jones.

Scafati: Rossato 20 (7/8, 1/1), Benvenuti 14 (5/6, 1/1), Musso 11 (1/2, 3/5), Thomas 10 (2/4, 0/2), Cucci 9 (3/5, 0/2), Sabatino 9 (3/4, 1/1), Jackson 7 (1/3, 1/4), Sergio 5 (1/2, 1/2), Marino 2 (0/1, 0/3), Festinese 2 (1/1, 0/1).