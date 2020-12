Pallamano, Loria confermato alla guida della Federazione Il dirigente salernitano è stato rieletto con il 73,41% delle preferenze

Il salernitano Pasquale Loria è stato confermato alla guida della FIGH per il quadriennio olimpico 2021-2024. Per il dirigente riconferma con grandi numeri visto il 73,41% delle preferenze ricevute. "La percentuale con la quale mi è stata confermata la fiducia per il prossimo quadriennio è veramente impegnativa" ha confidato all'ufficio stampa della Federazione.

"Sento molto la responsabilità di questo mandato e quindi dovrò lavorare insieme alla squadra in maniera ancora più forte, con entusiasmo e con grande determinazione”. Queste le prime parole dopo il successo del dirigente salernitano che nel precedente quadriennio ha avuto il merito di portare idee nuove. Il movimento è in crescita e la conferma arriva anche dalle numerose manifestazioni internazionali assegnate all'Italia.