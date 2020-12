Il capitano della Jomi Salerno è un nuovo Consigliere Federale Pina Napoletano entra in quota atleti nella squadra del confermatissimo Pasquale Loria

Il capitano della Jomi Salerno Pina Napoletano è un nuovo Consigliere Federale – componente atleti – della FIGH (Federazione Italiana Giuoco Handball). L'atleta della formazione salernitana è stata eletta nel corso della XXXI Assemblea Nazionale straordinaria e ordinaria elettiva che ha avuto luogo oggi (7 dicembre) nella Sala delle Armi del Foro Italico, a Roma. Il capitano della Jomi Salerno entra così a far parte della squadra del presidente Pasquale Loria.

Nel corso dell'Assemblea il salernitano Pasquale Loria, infatti, è stato eletto e confermato Presidente della FIGH (Federazione Italiana Giuoco Handball) all’esito della XXI Assemblea Nazionale straordinaria e ordinaria elettiva, relativa al quadriennio 2021-2024 e che ha avuto luogo oggi nella Sala delle Armi del Foro Italico, a Roma. Il Presidente Loria, a cui il movimento nazionale ha confermato la fiducia per il secondo mandato consecutivo, ha ricevuto il 73,41% delle preferenze. Così il Presidente Loria subito dopo l'avvenuta elezione: “Si tratta di una grande soddisfazione, avvalorata da un risultato di questo tipo perché, come dicevo nell’intervento successivo alla proclamazione, il Movimento della Pallamano italiana ha dimostrato grande partecipazione, superiore al 90% degli aventi diritto. La percentuale con la quale mi è stata confermata la fiducia per il prossimo quadriennio è veramente impegnativa. Sento molto la responsabilità di questo mandato e quindi dovrò lavorare insieme alla squadra in maniera ancora più forte, con entusiasmo e con grande determinazione”.