Latina-Scafati, gialloblu a caccia del poker Finelli: "Vogliamo dimostrare un’altra faccia al cospetto di una squadra che ha un forte impatto"

"Nel girone di Supercoppa giocammo a Latina una partita sottotono. Ora vogliamo dimostrare un’altra faccia al cospetto di una squadra che ha un forte impatto fisico". Così Alex Finelli ha presentato Latina-Scafati. Alle 18, la sfida al PalaBianchini con la squadra gialloblu, guidata dal tecnico felsineo che punta al poker in campionato: "Nella gara di Supercoppa i pontini ci sovrastarono a rimbalzo, soprattutto in attacco, e conquistarono parecchi secondi possessi, che poi pagammo a caro prezzo. Latina dispone di giocatori con taglia fisica importante, come Lewis, Raucci e Benetti e poi sotto canestro può fare affidamento sui centimetri e la stazza di Gilbeck e Bisconti, senza dimenticare l’atletismo di Mouaha. Il tagliafuori e la protezione a rimbalzo diventerà un aspetto fondamentale della contesa, nella quale dovremo replicare quanto fatto a San Severo, cioè una difesa aggressiva e di anticipo che si allunga sul playmaker avversario e che inizia sin dai primi secondi dell’azione. Buon lavoro a rimbalzo e difesa aggressiva saranno infatti le armi che dovremo sfoderare in campo per provare ad avere la meglio".

"Giocare a distanza di soli due giorni dal precedente impegno ci mette nelle condizioni di dover svolgere un extralavoro non solo fisico, ma anche mentale. - ha aggiunto il ds della Givova, Antimo Lubrano - I ragazzi non hanno avuto il tempo neppure di godersi il successo di San Severo; i tempi stretti tra una gara e l’altra hanno imposto la necessità di rigettarsi a capofitto nuovamente in clima partita, senza un attimo di tregua. Ma, per fortuna, disponiamo di un parco atleti ampio, variegato e composto da seri professionisti, avvezzi a giocare in queste situazioni di stress fisico e psichico, come abbiamo già positivamente dimostrato in occasione delle Final Eight di SuperCoppa Centenario 2020. Sono quindi sicuro che anche sul parquet del PalaBianchini di Latina vedremo una squadra attenta, concentrata ed affamata di vittoria, che venderà cara la pelle e proverà ad allungare la striscia di risultati utili consecutivi".