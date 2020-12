Scafati Basket, poker servito: vittoria a Latina (65-72) Coach Finelli: "Soddisfatto per la prestazione anche perché era la seconda gara esterna in 48 ore"

La Givova Scafati firma la quarta vittoria consecutiva in campionato: 4 su 4 nel girone rosso di Serie A2 per i gialloblu di coach Alex Finelli, che superano la Benacquista Latina con il finale di 65-72 dopo aver superato San Severo appena domenica scorsa. Al PalaBianchini, Charles Thomas è l'MVP con 28 punti. Altra ottima prova per Riccardo Rossato, autore di 19 punti, e per Lorenzo Benvenuti (18). Sotto al 30', Scafati strappa i due punti ai pontini nell'ultimo quarto, vinto con il parziale di 12-23.

"Sono soddisfatto della prestazione perché era la seconda gara esterna in 48 ore e devo complimentarmi con tutti i giocatori, davvero encomiabili, nonostante il breve recupero e l’infortunio di Cucci che ha ridottole nostre rotazioni. - ha affermato Finelli nel post-gara - Tutti si sono sacrificati, a partire dai veterani italiani: Sergio ha fatto il cambio dei lunghi, giocando in un ruolo diverso da quello abituale; Marino ha fatto una gara di sacrificio, pressando a tutto campo Passera e collezionando ben 5 assist e tanta leadership; Musso si è sacrificato molto in difesa su Lewis e Baldasso, mostrando grande abnegazione. A questi vanno aggiunti la verve e la crescita di Rossato e Benvenuti, che hanno fornito un apporto importante in termini di punti e di energia. Il nostro gruppo italiano ha così dimostrato ancora una volta di essere la spina dorsale dello spogliatoio. Poi Thomas ha disputato una gara da autentico leader, andando anche oltre il suo minutaggio abituale. Jackson invece sta facendo fatica dopo circa otto mesi di inattività a starci dietro, ha giocato la terza partita in otto giorni, ha pochi allenamenti sulle spalle, ma ha saputo comunque portare tanta energia mentale nello spogliatoio. La partita alla fine l’abbiamo vinta in difesa, tenendo Latina a 65 punti in casa, pur tirando con basse percentuali di tiro: sono davvero soddisfatto, il percorso intrapreso è quello giusto".

Serie A2 - Girone Rosso

Quarta Giornata

Benacquista Latina - Givova Scafati 65-72

Parziali: 21-23 ,14-15, 18-11, 12-23

Latina: Benetti 4, Lewis 19, Hajrovic n. e., Piccone 5, Passera 4, Mouaha 6, Baldasso 8, Bisconti 5, Raucci 4, Gilbeck 10. All. Gramenzi

Scafati: Musso 5, Grimaldi n. e., Jackson, Marino 1, Festinese n. e., Thomas 28, Sabatino, Rossato 19, Sergio 1, Benvenuti 18. All.Finelli

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket 1969