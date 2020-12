Motori: due titoli italiani per i Piloti Aci Salerno Cuomo e Di Mare vittoriosi in terra umbra

Successo umbro nel Trofeo Super Cup su Seat per il pilota di Sala Consilina Di Mare, mentre Cuomo, il portacolori di Furore ha vinto tra le Bicilindriche al Trofeo Nappi. Doppio successo per l’Automobile Club Salerno nell'ultimo week end di gare, con i piloti che hanno la propria licenza sportiva presso l'Ente di via Vicinanza.

Sabatino Di Mare ha vinto il Trofeo Super Cup. Il pilota di Sala Consilina al volante della Cupra Leon curata dalla DMP Motors si è imposto in gara 1 all’Autodromo di Magione. La vittoria è bastata al giovane driver per aggiudicarsi definitivamente il Trofeo nazionale. E’ stata una stagione molto proficua per Di Mare a suon di pole position e giri veloci in gara che hanno concretizzato la gratificante vittoria, che porta il giovane pilota a pensare già a traguardi più ambiziosi a partire dalla prossima stagione. Domenico Cuomo su Fiat 500 ha vinto la classifica Bicilindriche al Trofeo Natale Nappi, che si è corso sul Circuito del Sele a Battipaglia.

Per Cuomo, della Furore Motorsport, che ha dominato la categoria, anche la soddisfazione di essersi aggiudicato il Trofeo ACI Salerno, il prestigioso riconoscimento offerto dall’Automobile Club Salerno per la gara che si svolge sulla pista in territorio salernitano, organizzata dalla Scuderia Vesuvio e dal Circuito del Sele. Con la gara di Battipaglia, Domenico Cuomo si è anche laureato Campione Italiano Bicilindriche-Pista