Basket, Scafati attende Pistoia senza Cucci Con Culpepper stop anche per il lungo. Defezioni da superare per la ricerca del quinto successo

Ritorno al PalaMangano per la Givova Scafati, che domenica (palla a due alle 18) affronterà la Giorgio Tesi Group Pistoia. Caccia al pokerissimo per i gialloblu dell'Agro, che dovranno fare a meno anche di Valerio Cucci. Il lungo raggiunge Randy Culpepper nell'infermeria: terapie per Cucci e coach Alex Finelli dovrà fare di necessità virtù nel quinto match di campionato. "Quella di domenica sera contro Pistoia è la terza partita in una settimana che andiamo a disputare in piena emergenza, in virtù della problematica di Cucci. - ha spiegato il coach della Givova - Dopo la partita di Latina abbiamo lavorato molto sul recupero fisico e quindi abbiamo iniziato a lavorare sul prossimo avversario, capitanato dal playmaker Saccaggi, che conosciamo molto bene, a cui si aggiungono l’americano Marks, reduce da una buona stagione a Torino, e Wheatle, in organico con i toscani già in serie A1 lo scorso anno. A questi vanno poi aggiunti due lunghi di grande affidabilità ed esperienza, come Sims e Poletti: il primo in grado di giocare sia lontano che vicino a canestro,

molto simile per caratteristiche al nostro Thomas; il secondo è un veterano della categoria ed è un atleta di grande impatto. Dalla panchina possono poi attingere a giocatori come Della Rosa, Zucca ed una serie di giovani molto bravi, tra cui in particolare l’estone Riisma, che ha iniziato la stagione molto bene. Si tratta, quindi, nel complesso, di un organico importante, con un quintetto tra i migliori della categoria ed un mix di esperienza e gioventù che viene fuori dalla panchina. A noi servirà avere continuità difensiva sui 40’, soprattutto dentro l’area, per limitare la capacità balistica di Poletti e Sims. Dobbiamo poi alzare il ritmo del gioco, attaccare nei primi secondi dell’azione e concretizzare così il buon lavoro difensivo. Sarebbe stato bello poter giocare questa partita con il PalaMangano aperto al pubblico; ci auguriamo nel nuovo anno di poter riaprire le porte della nostra struttura e ricreare quel magico ambiente in grado di darci la spinta giusta per ottenere grandi risultati".

"Stiamo attraversando un buon momento di forma. - ha aggiunto la guardia di Scafati, Darryl Joshua Jackson - Era da tanto tempo che non giocavo, nonostante un periodo trascorso in Serbia, e sono contento di averlo fatto nuovamente a Scafati, dove ho avuto una bella accoglienza e trovato un gruppo di compagni molto affiatato, oltre ad un coach come Finelli che mi sta mettendo nelle migliori condizioni possibili per inserirmi quanto prima negli schemi di squadra e negli automatismi offensivi e difensivi. Dopo queste prime partite avverto un po’ di stanchezza, ma sono felice, perché siamo in un momento molto positivo. La stagione è lunga e sarà sempre più difficile, ma siamo davvero una bella squadra, che può ambire a grandi risultati, anche se è ancora troppo presto per capire dove potremo arrivare. Non sarà facile affrontare nel prossimo turno una squadra forte e competitiva come Pistoia, di cui conosco molto bene gli uomini che compongono lo starting five. Siamo reduci da due partite durissime, che hanno messo a dura prova il nostro fisico, ma troveremo senza dubbio le energie necessarie per provare in tutti i modi a fare nostri i due punti in palio. Dispiace moltissimo non poter gioire con i nostri tifosi, ma giocheremo anche per loro, sperando di poter condividere quanto prima le emozioni dei risultati che riusciremo a conquistare sul campo".