La Jomi Salerno ospita il Cellini Padova alla Palumbo Match importante per le salernitane che hanno recuperato terreno prezioso in classifica

Impegno casalingo per la Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne scenderanno in campo domani (sabato 12 dicembre) alle ore 18:30 alla palestra Caporale Maggiore Palumbo contro il Cellini Padova nel match valevole quale dodicesima giornata d'andata della Serie A Beretta emminile. L'incontro si disputerà a porte chiuse.

La formazione salernitana ha approfittato nelle scorse settimane della sosta del torneo di massima serie per recuperare e vincere le gare contro Guerriere Malo ed Ac Life Style Handball Erice. Successi importanti che hanno portato capitan Napoletano e compagne al 2° posto in classifica con sedici punti all'attivo ed una gara ancora da recuperare (il big match contro la capolista Brixen). Avversario di turno sarà il fanalino di coda Cellini Padova, formazione che ha sin qui collezionato un solo punto su otto gare disputate. Occhio però a sottovalutare il sette allenato da Demeny Gyongy, roster giovane che ha sin qui messo in difficoltà tutti gli avversari.

“Stiamo lavorando tanto in palestra – afferma Suleiky Gomez – ed abbiamo tanta voglia di giocare. Le numerose pause dovute al Covid 19 non ci aiutano però abbiamo giocato una buona gara sabato scorso nel recupero contro Erice e non abbiamo alcuna intenzione di fermarci. Sabato (domani ndr) ci attende la sfida casalinga contro il Cellini Padova, non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo giocare come sappiamo. La sfida contro il sette allenato da Demeny Gyongy rappresenta per noi una tappa di avvicinamento alla sfida di Supercoppa in programma il prossimo 20 dicembre a Chieti contro Oderzo. Si tratta del nostro primo obiettivo importante e non abbiamo nessuna intenzione di farci trovare impreparate”.