Jomi Salerno devastante, vittoria e primato Il Cellini Padova viene spazzato via alla Palumbo con un netto 35 a 16

Netta vittoria della Jomi Salerno che supera tra le mura amiche della palestra Caporale Maggiore Palumbo il Cellini Padova con il risultato finale di 35 a 16 nel match valevole quale dodicesima giornata d'andata della serie A Beretta. Capitan Napoletano e compagne portano a casa altri due punti preziosi salendo così a quota 18 punti in classifica.

Al netto dei rinvii causa Covid dei match delle dirette concorrenti con questo successo la formazione salernitana si porta in testa alla classifica del torneo di serie A Beretta. Troppo netto il divario tra la compagine salernitana ed il sette allenato da Demeny Gyongy. Il Cellini Padova tiene testa alle più quotate avversarie solo nelle battute iniziali del match poi sale in cattedra la Jomi Salerno che inizia a segnare a ripetizione. Capitan Napoletano e compagne premono il piede sull'acceleratore, la prima frazione di gioco si chiude così con il risultato di 22 a 6 per le padrone di casa. La musica non cambia nel secondo tempo.

Coach Avram ruota le atlete del roster ma il pallino del gioco è sempre nelle mani della compagine salernitana. Trascinata dalle giocate e dalle reti (ben 8 a referto) di Manojlovic la Jomi Salerno prende il largo nel punteggio. Nei minuti finali della gara spazio anche alle giovani Martina De Ciuceis e Giorgia Avagliano, con quest'ultima che timbra il cartellino realizzando anche una rete. Il Cellini Padova prova una timida reazione con le reti di Vanessa (4 a referto per lei) e Carelle Djiogap (3 a referto per lei). Il match si chiude con la netta vittoria del sette allenato da coach Avram con il risultato finale di 35 a 16.

Jomi Salerno – Cellini Padova 35 – 16 (primo tempo: 22 – 6)

Jomi Salerno: Ferrari, Dalla Costa 3, De Ciuceis, Avagliano 1, Gomez 5, Romeo 6, Di Giugno, Stettler 1, Manojlovic 8, Napoletano 3, Lauretti Matos 3, Casale 2, Canessa 2, Kovacheva 1. Allenatore: Laura Avram

Cellini Padova: Sperti, Djiogap Y. 2, Djiogap C. 3, Bearzi 1, Lincetti, Aroubi S. , Damean 2, Scolaro 1, Djiogap V. 4, Broch, Meneghini, Aroubi F. 1, Prela 2, Eghianruwa, Enabulele. Allenatore: Demeny Gyongy

Arbitri: Onnis – Pepe