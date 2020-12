Jomi Salerno a caccia della Supercoppa A Chieti trofeo in palio contro Cassano Magnago

La Jomi Salerno scende in campo per provare a conquistare l'ultimo trofeo del 2020. Il neo Centro Tecnico Federale del Pala Santa Filomena di Chieti ospiterà, infatti, il prossimo sabato 19 dicembre, il Supercoppa Day. Capitan Napoletano e compagne, detentrici della Coppa Italia, affronteranno il Cassano Magnago, secondo nelle stesse Finals del febbraio scorso e che subentrerà alla Mechanic System Oderzo.

La formazione veneta ha dovuto declinare la propria partecipazione a causa delle persistenti difficoltà organizzative legate ai casi di positività al Covid-19 registrati nelle precedenti settimane. Il match tra la compagine allenata da Laura Avram ed il team lombardo avrà inizio alle ore 16:30. Nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, porte chiuse al Pala Santa Filomena. Al maschile in campo invece ci saranno il Bolzano, detentore della Coppa Italia conquistata al Palaestra di Siena, e il Conversano che ha chiuso al primo posto la porzione di regular season dello scorso campionato di serie A maschile. Le due formazioni scenderanno in campo alle ore 19. Per uomini e donne sarà la 14^ edizione della Supercoppa dal 2005 a oggi. La prima società ad alzarla al cielo fu Merano nel maschile. Due delle partecipanti di quest’anno, Bolzano e Salerno, detengono il record di successi: quattro volte ciascuna. Torna a competere per il titolo maschile anche Conversano, salita sul gradino più alto del podio tre volte tra 2006 e 2012. “Finalmente stiamo prendendo ritmo – afferma Lucila Stettler al temine del match contro il Cellini Padova – visto che stiamo giocando con una certa continuità dopo le numerose pause cui siamo state costrette. Sabato ci attende una gara molto importante, affronteremo il Cassano Magnago in Supercoppa, proveremo a portare a casa il prestigioso trofeo. Lombarde che poi saranno nostre avversarie anche in campionato, anche in quella circostanza proveremo a portare a casa un risultato positivo per restare in alto in classifica”.