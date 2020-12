Italrugby, azzurre in ritiro a Parma. Convocata Giada Franco La salernitana prenderà parte anche all'ultimo ritiro del 2020

Il responsabile tecnico della Nazionale italiana femminile di rugby, Andrea Di Giandomenico, ha reso nota la lista delle atlete convocate per l’ultimo appuntamento del 2020. Il raduno andrà in scena a Parma dal 27 al 29 dicembre per tre giorni in cui bisognerà lavorare sodo in vista del 2021, anno fondamentale sia per continuare a confermare i progressi fatti nel Sei Nazioni che per conquistare la seconda qualificazione consecutiva della Coppa del Mondo. Tra le convocate di Andrea Di Giandomenico c’è anche la rugbista salernitana Giada Franco, che attualmente gioca a Colorno dopo un anno in Inghilterra.

Di seguito la lista delle atlete convocate:

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 45 caps)

Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 95 caps)

Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 58 caps)

Giulia CAVINA (CUS Milano, esordiente)

Micol CAVINA (Arredissima Villorba, 3 caps)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 18 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 22 caps)

Giada FRANCO (Rugby Colorno, 17 caps)

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 70 caps)

Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949,

Veronica MADIA (Rugby Colorno, 19 caps )

Maria MAGATTI (CUS Milano, 33 caps)

Michela MERLO (Rugby Mantova, 5 caps)

Aura MUZZO (Arredissima Villorba, 13 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI(Valsugana Rugby Padova, 4 caps)

Laura PAGANINI (CUS Milano, 3 caps)

Beatrice RIGONI (Valsugana Padova, 43 caps)

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, Francia, 5 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 57 caps)

Erika SKOFCA (Valsugana Rugby Padova, 2 caps)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 56 caps)

Sara TOUNESI (ASM Romagnat, Francia, 16 caps)

Silvia TURANI (FC Grenoble, Francia, 16 caps)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 4 caps)

Invitate:

Natascia AGGIO (Valsugana R. Padova, esordiente)

Alyssa D’INCA’ (Arredissima Villorba, esordiente)

Francesca GRANZOTTO (Arredissima Villorba, esordiente)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

Sofia ROLFI (Rugby Colorno, esordiente)

Sara SEYE (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)