Supercoppa, la Jomi Salerno travolge Cassano Magnago Le salernitane portano a casa il trofeo con una prestazione di ottimo spessore tecnico e tattico

E’ festa grande in casa Jomi Salerno. Al Centro Federale di Chieti, struttura pazzesca denominata “la casa della pallamano italiana”, le ragazze guidate da coach Laura Avram hanno vinto la Supercoppa.

Nulla da fare per Cassano Magnago, travolta dalle campane dopo una buona partenza. Capitan Napoletano e compagne hanno saputo gestire benissimo la sfida soprattutto in avvio. La partenza della compagine avversarie poteva incutere timore e creare qualche crepa nel piano tattico, ma così non è stato. Con grande calma e personalità, con le idee chiare e una superiorità sia tecnica che fisica, la Jomi Salerno ha messo le basi per vincere il trofeo per la quinta volta. Il primo tempo si è chiuso sul 17 a 10. Un chiaro segnale alle avversarie che nella ripresa hanno provato generosamente a tornare in corsa senza riuscirci. Le bocche da fuoco a disposizione di Laura Avram hanno saputo creare e concretizzare sia da situazioni figlie della seconda fase sia da quelle in cui la difesa di Cassano Magnago era schierata. Il vantaggio è aumentato toccando prima il più nove sul 20 a 11 e poi anche il più tredici sul 29 a 16. Il cronometro scorre veloce così come arrivano ancora velocemente le reti da parte della Jomi che chiude sul 33 a 17 una partita che comunque entrerà nella storia del prestigioso club campano.

Domani ci sarà il bis. Stesso parquet, stesse squadre ma diversa competizione. Andrà in sena un anticipo di campionato perché era giusto sfruttare l’occasione per non dover fare altri viaggi a distanza di pochi giorni con tutte le difficoltà che ci sono per l’emergenza Covid-19.