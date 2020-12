Scafati al primo ko, Forlì vince 92-65. Finelli: "Una lezione" Parziale di 32-17 nel primo quarto. Gialloblu con Napoli in vetta al girone rosso di Serie A2

Forlì protagonista dall'avvio e Scafati cede sin dal primo quarto: i gialloblu rimediano il primo ko in campionato dopo una lunga striscia tra Supercoppa e regular season. La Unieuro supera la Givova con il finale di 92-65. "Forlì ci ha dato una severa lezione che ci ritornerà utile per una serie di motivi. - ha spiegato il coach di Scafati, Alex Finelli - Innanzitutto per la fisicità difensiva di Forlì, soprattutto sugli esterni, mentre noi abbiamo iniziato in maniera difensiva poco intraprendente, subendo a rimbalzo, spendendo pochi falli: lì si è creato un gap decisivo, per via della nostra arrendevolezza difensiva. Nel primo quarto si è scavato il solco, poi successivamente abbiamo tirato male da tre punti, perdendo anche fiducia in quello che facevamo. Partita da dimenticare, come approccio, esecuzione e risultato finale. Questo è il livello top della serie A2. oi a differenza di Forlì abbiamo una squadra nuova, ci manca fisicità, che il rientro di Cucci sicuramente ci restituirà". Napoli approfitta dello stop di Scafati e aggancia la squadra dell'Agro in vetta, a quota 10.

Serie A2 - Girone Rosso

Ottava Giornata

Unieuro Forli - Givova Scafati 92-65

Parziali: 32-17, 15-13, 24-24, 21-11

Forli: Rush 24 (8/9, 2/5), Roderick 19 (7/12, 1/3), Rodriguez 19 (4/4, 1/5), Giachetti 8 (2/3, 0/1), Bruttini 8 (1/1, 0/0), Landi 5 (1/3, 1/3), Bolpin 5 (0/1, 1/1), Natali 4 (2/4, 0/2), Dilas, Campori (0/1, 0/0), Zambianchi, Ndour.

Scafati: Sergio 14 (2/2, 2/5), Rossato 13 (3/8, 0/3), Benvenuti 10 (3/6, 0/1), Thomas 10 (4/8, 0/3), Marino 9 (0/1, 2/6), Culpepper 7 (3/5, 0/3), Sabatino 2 (1/1, 0/1), Musso (0/1, 0/6), Grimaldi, Festinese.