Basket, Salerno domina a Sant'Antimo (60-90) Parziali di 15-32 e 14-32 nel secondo e nel terzo periodo per la vittoria blaugrana contro la PSA

Equilibrio nel primo quarto, poi la corsa dei blaugrana per il successo: la Virtus Arechi Salerno domina a Sant'Antimo, supera la Partenope con il risultato di 60-90. Massimo Rezzano è il miglior realizzatore per il gruppo allenato da coach Adolfo Parrillo con Andrea Valentini, Roberto Maggio, Lorenzo Tortù e Antonio Gallo in doppia cifra.

Serie B - Girone D1

Quarta Giornata

Geko PSA Sant’Antimo - Virtus Arechi Salerno 60-90

Parziali: 15-12, 15-32, 14-32, 16-14

Sant’Antimo: Milosevic 12 (4/8, 1/5), Milojevic 11 (4/8, 0/2), Dri 7 (2/3, 1/5), Carnovali 6 (0/1, 2/6), Vangelov 6 (2/2, 0/0), De Marca 5 (2/2, 0/3), Sabbatino 4 (2/3, 0/1), De Meo 4 (2/2, 0/1), Cantone 3 (0/1, 1/1), D'Aiello 2 (1/1, 0/0), Sergio (0/1, 0/2), Ratkovic (0/1, 0/0).

Salerno: Rezzano 20 (4/6, 4/8), Valentini 15 (6/7, 0/0), Maggio 11 (1/1, 3/6), Tortù 10 (5/9, 0/1), Gallo 10 (3/4, 1/5), Mennella 8 (1/1, 2/3), Rossi 7 (1/1, 1/1), Cardillo 5 (1/2, 1/4), Beatrice 3 (0/0, 1/3), Di Donato 1 (0/0, 0/0), De Fabritiis.

Foto: pagina ufficiale Facebook Virtus Arechi Salerno