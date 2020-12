Paganese-Foggia, i convocati azzurrostellati Al "Marcello Torre" la sfida con i satanelli con l'obiettivo del riscatto dopo il ko di domenica

Domani, alle 17.30, la Paganese ospiterà il Foggia al "Marcello Torre". Sono 21 i convocati da mister Alessandro Erra per la sfida con i satanelli. Gli azzurrostellati sono reduci dalla sconfitta casalinga con il Monopoli: finale di 3-0 per i pugliesi allenati da Giuseppe Scienza. Spiccano le assenze degli infortunati Ciro Sirignano, Edoardo Sbampato, Alessio Benedetti e Christian Cesaretti, e di Emanuele Cigagna. Il difensore è squalificato per una gara.