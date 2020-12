Jomi Salerno, Avram: "Il 2021 sarà molto impegnativo" Ospite di "Granatissimi" il tecnico ha parlato della Supercoppa e anche degli impegni futuri

Il 2020 passerà alla storia come l’anno in cui non è stato assegnato lo scudetto femminile. Ma ancora una volta è stata la Jomi Salerno ad uscire vintrice dall’anno più strano del nuovo secolo. Con la conquista della Coppa Italia e della Supercoppa, chiudendo il 2020 anche in testa al campionato, resta Salerno la squadra migliore. E’ mancato solo il tris, ma per quello l’appuntamento è rinviato al 2021 dove ci saranno tanti nuovi traguardo da inseguire. Il segreto di questa squadra l’ha svelato coach Laura Avram a “Granatissimi”, ospite della trasmissione di Otto Channel dedicata alla Salernitana.

“Sono felice per questo traguardo ma resto con i piedi per terra” ha spiegato il tecnico della Jomi. “La società mi ha aiutato molto visto che sono alla prima esperienza. Lavoriamo tanto, le ragazze sono stupende e in questo periodo hanno fatto enormi sacrifici. Abbiamo chiesto tanta attenzione per evitare il virus: la loro vita è casa, palestra e uscire solo per la spesa. Cerchiamo di essere protetti, facciamo una volta a settimana il test”.

Avram ripercorre anche qualche tappa della sua carriera legata indelebilmente alla Jomi e alla città di Salerno. “Sono arrivata nel 2007, siamo saliti in A1 e poi abbiamo cominciato a vincere tanto. La società è il segreto di questi successi, hanno costruito qualcosa di importante e sanno gestire tutte le situazioni. Negli anni le ragazze sono cambiate però tutte coloro che sono arrivate si sono inserite bene”. Dopo anni in campo ecco l’avventura in panchina vissuta, ovviamente, con grande entusiasmo e professionalità. “Pensavo che l’addio al gioco sarebbe stato traumatico, invece non mi manca. Ho cominciato ad allenare i giovani e ci ho preso gusto, adesso in prima squadra ho tanti problemini da risolvere, mi metto tanta pressione perché voglio fare bene ma con l’aiuto della società le superiamo insieme. Credo nel mio lavoro e in questo gruppo”.

Il tecnico ha poi parlato del 2021, anno molto impegnativo. “Inizieremo con le qualificazioni alle finali under 20, poi il 13 gennaio avremo il big match con Bressanone e proseguiremo per Zagabria, in Croazia, dove giocheremo le Coppe Europee” ha concluso. Dopo i tanti titoli in Italia è proprio il palcoscenico europeo il prossimo traguardo della Jomi Salerno per confermare una crescita costante che per ora ha regalato in questo secolo cinque Supercoppe, sette Scudetti e sei trionfi anche in Coppa Italia.