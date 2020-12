Basket A2, Forlì raggiunge le campane in vetta al girone rosso La squadra di Dell'Agnello è imbattuta. In scia c'è Ferrara, vincente su Rieti (84-75)

Mercoledì pre-natalizio con due recuperi preziosi per la prima parte della classifica del girone rosso di Serie A2. Vincono la Unieuro Forlì e la Top Secret Ferrara, che battono rispettivamente la OraSì Ravenna e la Kienergia Rieti. Forlì vince in trasferta con il finale di 70-83 dopo un super secondo tempo e con Jacopo Giachetti leader, autore di 21 punti (7/8 dal campo). Prova di squadra con Erik Rush, Davide Bruttini, l'ex Napoli, Terrence Roderick, in doppia cifra. Ferrara supera Rieti con il risultato di 84-75. Nuova prestazione da protagonista per Alessandro Panni con 16 punti nonostante il 3/10 al tiro. La squadra di Spiro Leka vince al termine di 40 minuti equilibrati con il secondo quarto decisivo. Forlì raggiunge in vetta Napoli e Scafati ed è imbattuta. Ferrara è in scia, a quota 8.

Serie A2 - Girone Rosso

Classifica: Forlì 10 (5 vinte, 0 perse), Napoli e Scafati 10 (5 vinte, 1 persa), Ferrara 8 (4 vinte, 2 perse)

OraSi Ravenna - Unieuro Forli 70-83

Parziali: 23-19, 14-11, 18-26, 15-27

Ravenna: Denegri 16 (2/4, 4/7), Cinciarini 12 (4/7, 1/7), James 11 (4/6, 0/3), Oxilia 11 (0/3, 2/6), Givens 6 (2/3, 0/0), Simioni 4 (1/2, 0/0), Chiumenti 4 (1/1, 0/0), Venuto 3 (0/1, 1/5), Maspero 3 (0/2, 1/2), Buscaroli, Vavoli, Laghi.

Forli: Giachetti 21 (5/5, 2/3), Rush 15 (3/7, 2/4), Bruttini 14 (4/6, 0/0), Roderick 12 (4/8, 0/2), Rodriguez 8 (0/2, 2/3), Landi 7 (0/2, 1/2), Natali 3 (0/0, 1/2), Dilas 2 (1/1, 0/0), Bolpin 1 (0/0, 0/1), Campori, Ndour, Zambianchi.

Top Secret Ferrara - Kienergia Rieti 84-75

Parziali: 20-17, 24-18, 20-19, 20-21

Ferrara: Panni 16 (0/0, 3/10), Hasbrouck 15 (1/2, 3/8), Baldassarre 13 (4/8, 0/1), Vencato 12 (2/3, 2/4), Dellosto 10 (2/3, 2/4), Zampini 7 (2/3, 1/3), Fantoni 5 (2/4, 0/0), Filoni 4 (2/3, 0/2), Ugolini 2 (1/2, 0/0), Ricci Galliera, Pacher, Petrolati.

Rieti: Taylor 21 (9/11, 0/2), Pepper 14 (1/7, 3/8), De Laurentiis 14 (4/5, 0/0), Stefanelli 13 (2/5, 2/6), Fumagalli 8 (3/5, 0/2), Sanguinetti 5 (0/1, 1/3), Ponziani, Vujanac, Frizzarin, Fruscoloni, Tommasini.