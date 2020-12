Genea Lanzara, Manojlovic nella selezione azzurra Under 18 Il classe 2005 prenderà parte al raduno degli azzurrini a Chieti dal 27 al 30 dicembre

Ennesimo fiocco azzurro in casa Handball Lanzara. Il giovane talento Christian Manojlovic, classe 2005, è stato convocato nella Nazionale Italiana Under 18 che si radunerà al Centro Tecnico Federale di Chieti dal 27 al 30 Dicembre prossimi.

I 18 azzurrini, sotto le direttive dello staff tecnico composto da Boris Popovic, Roberto Stedile e Cristiano Giambartolomei (quest’ ultimo allenatore dei portieri), affronteranno uno stage di preparazione alle gare di qualificazione ai Mondiali Under 19 che si svolgeranno in Grecia.

Dal 30 Aprile al 2 Maggio, in Austria, si disputeranno le tre gare di qualificazione. Oltre agli azzurrini e agli austriaci, a contendersi i due pass per la manifestazione iridata ci saranno anche Russia e Israele, rispettivamente 13^ e 14^ nell’edizione degli Europei disputati due anni fa.

“Per tutti noi è davvero una soddisfazione immensa – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – una convocazione in Nazionale è motivo di grande orgoglio e siamo davvero felici che Christian Manojlovic possa avere per l’ ennesima volta questa opportunità di confronto e di crescita. Ci tengo a sottolineare, difatti, che è il più giovane del gruppo dei convocati, essendo un classe 2005.

Questa notizia va a chiudere i primi cinque mesi di questa stagione sportiva, inevitabilmente difficile per i motivi che tutti conosciamo e legati all’emergenza sanitaria, ma al contempo soddisfacente caratterizzata da cinque successi nel campionato Nazionale di A2 e da un inaspettato primato in classifica. Di questo va dato merito all’intero gruppo che sta facendo enormi sacrifici e al lavoro certosino del mister Nikola Manojlovic che sta forgiando quotidianamente questo giovanissimo manipolo di ragazzi i quali, ci auguriamo, possano diventare dei professionisti continuando a divertirsi e a vivere la propria passione. Tutto ciò ci sprona a migliorare e a lavorare assiduamente, con la speranza di vedere altri nostri atleti emozionarsi di fronte ad una convocazione in maglia azzurra”.