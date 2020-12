Super Thomas, Scafati vince a Cento (64-74) Trentuno punti per il lungo statunitense, che regala un successo prezioso alla squadra di Finelli

La Givova Scafati rischia in avvio chiudendo il primo quarto sotto di 9 (27-18 al 10'), ma risponde nel secondo periodo e nella terza frazione per controllare il vantaggio sul finale: vittoria gialloblu a Cento con il finale di 64-74 nella gara valida per la nona giornata del girone rosso di Serie A2. Charles Thomas, autore di 31 punti, è super nel successo del club dell'Agro, da primato nel raggruppamento in compagnia di Napoli, vincente sulla Cestistica San Severo, e su Forlì, che passa sull'Eurobasket Roma.

Serie A2 - Girone Rosso

Nona Giornata

Tramec Cento - Givova Scafati 64-74

Parziali: 27-18, 6-19, 14-21, 17-16

Cento: Petrovic 21 (4/6, 4/6), Cotton 20 (5/10, 1/4), Ranuzzi 10 (3/4, 1/4), Berti 5 (2/3, 0/0), Moreno 3 (0/3, 1/3), Fallucca 3 (0/0, 1/6), Gasparin 2 (0/4, 0/2), Leonzio (0/0, 0/1), Saladini, Rayner, Roncarati.

Scafati: Thomas 31 (11/18, 2/4), Jackson 11 (1/1, 2/7), Rossato 11 (3/5, 1/5), Benvenuti 8 (4/6, 0/1), Sergio 6 (3/4, 0/0), Musso 5 (1/2, 1/3), Marino 2 (0/0, 0/3), Sabatino, Cucci, Festinese.