Cavese, esonerato Maiuri. Ufficiale il ritorno di Campilongo Il club metelliano solleva dall'incarico anche il vice, Scotto. Torna il tecnico partenopeo

La Cavese ha esonerato Vincenzo Maiuri e il suo vice Felice Scotto e ha affidato la panchina a Salvatore Campilongo. Il tecnico partenopeo appariva in pole position per sostituire Alessandro Erra alla guida della Paganese. Dietrofront improvviso con la conferma del tecnico di Coperchia in azzurrostellato e il ritorno di Campilongo a Cava de' Tirreni.

L'annuncio del nuovo tecnico: "La Cavese 1919 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Signor Salvatore Campilongo. Il tecnico partenopeo, alla sua terza esperienza in bleufoncé, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

Il comunicato per l'addio di Maiuri "La Cavese 1919 comunica l’esonero del tecnico Vincenzo Maiuri, unitamente al suo vice Felice Scotto. - si legge nella nota ufficiale - La società li ringrazia per l’impegno e la serietà profusi in queste settimane, augurando loro le migliori fortune professionali. Nelle prossime ore sarà annunciato il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra".

Foto: pagina ufficiale Facebook Cavese Calcio 1919