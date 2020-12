Basket, Scafati saluta Culpepper: risoluzione contrattuale Finisce dopo poche gare l'avventura gialloblu dell'ex Cantù

È ufficiale la risoluzione contrattuale con Randy Culpepper in casa Givova Scafati. Il club gialloblu ha comunicato di aver rescisso il contratto che legava la società dell'Agro con l'esterno statunitense. "La dirigenza ringrazia il giocatore per il lavoro e per l’impegno profuso in campo e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali, porgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della propria carriera", si legge nella nota dello Scafati Basket. Primi dubbi in estate, nell'approccio alla stagione, poi l'infortunio e l'arrivo con la formula "a gettone" di Josh Jackson, che sta garantendo maggior equilibrio nel roster: ecco l'evoluzione dell'avventura dell'ex Cantù nell'Agro. Termina dopo poche presenze in canotta gialloblu l'esperienza di Culpepper, che saluta al tramonto del 2020. Il nuovo anno di Scafati si aprirà con il derby contro la Gevi Napoli, in programma domenica 3 al PalaMangano.

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket 1969